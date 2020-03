Der Syrer Abdullah al-Mohammed wollte nicht, dass seine Kleine traumatisiert wird, wenn Bomben fallen.

Also bringt er sie bei jeder Bombe zum Lachen. Das Video von einer dieser Momente wurde von einem Freund des Vaters in der Türkei ins Netz gestellt. Seither ging es viral.

what a sad world,



To distract 4-year old Selva, her father Abdullah has made up a game.



Each time a bomb drops in Idlib #Syria, they laugh, so she doesn’t get scared.



pic.twitter.com/TCCaplvy95 — Ali Mustafa (@Ali_Mustafa) February 17, 2020

Seit neun Jahren herrscht in Syrien nun schon Krieg. Für viele Menschen gehören Bombenangriffe schon zum Alltag. So wie in der nordwestlichen Stadt Sarakeb in der stark umkämpften Region Idlib. Vor fünf Jahren heiratete der Syrer Abdullah al-Mohammed mitten im Krieg. Zwei Jahre später kam seine Tochter Salwa zur Welt.

Sobald draußen eine Bombe fällt, bringt er seine kleine Tochter zum Lachen. Bombe - Lachen. Bombe -Lachen. Damit soll sie kein Trauma aus dem täglichen Alptraum davontragen, so die Hoffnung des Vaters. "Sie dachte, es sind Böller, mit denen die Nachbarkinder uns erschrecken wollen", sagt er.

Ein kurzer Clip der Beiden landet schließlich über einen Freund al-Mohammeds in der Türkei im Internet. Diese Szene wurde so berühmt, dass Journalisten weltweit über die Anti-Trauma-Strategie des Vaters berichteten. Seit Ende Februar ist al-Mohammed mit Frau und Tochter nun in Sicherheit in der Türkei, wie "Süddeutsche" berichtet.

Türkische Journalisten hätten ihn zu Hause besucht und Whatsapp-Nummern ausgetauscht. Wenig später kam die Nachricht, er solle zu einer bestimmten Zeit an die Grenze kommen und er wurde durchgelassen. So rettete die Anti-Trauma-Strategie schließlich seine Familie.