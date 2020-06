Vater sperrte ab & ging schlafen: Zwei Kinder starben in Hitze-Auto

Erst fünf Stunden später wachte er wieder auf. Als er nach den beiden Kindern sah, lagen diese bereits leblos am Boden des Wagens.

Man mag sich nicht vorstellen, welche Qualen die die kleine Teagan (4) und ihr ein Jahr jüngerer Bruder Ryan aushalten mussten. In Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma wurden die beiden Kinder ausgerechnet von ihrem eigenen Vater Dustin Lee Dennis im heißen Auto zurückgelassen.

Nachdem er mit ihnen in einem Supermarkt einkaufen war, fuhr Dennis wieder nach Hause. Doch anstatt die Kinder mit zunehmen, blieben sie im Auto. Der 31-Jährige sperrte den Pick-up-Truck zu und legte sich schlafen. An diesem Tag hatte es eine Außentemperatur von 32 Grad. Im Auto dürfte es daher schnell 50 Grad heiß gewesen sein. Erst fünf Stunden später wachte er wieder auf. Als er nach den beiden Kindern sah, lagen diese bereits leblos am Boden des Wagens.

Er schleppte beide noch ins Haus und alarmierte den Notarzt, doch dieser konnte nur mehr den Tod feststellen. Gegen diese Hitze hatten Teagan und Ryan keine Chance. Dennis wurde sofort festgenommen und wegen Mordes angeklagt.