Vatikan betont: Papst ist nur erkältet

Franziskus soll sich einem Corona-Test unterzogen haben.

Der Papst ist erkältet und weist keine anderen Symptome vor, die auf andere Krankheiten zurückzuführen sind. Dies betonte der vatikanische Pressesprecher Matteo Bruni in einer Aussendung am Dienstagabend. Weiterhin zelebriert der Papst täglich die Frühmesse in seiner Residenz Santa Marta.

Der Papst verfolgt auch aus der Ferne die Exerzitien zur Fastenzeit in Ariccia in den Albaner Bergen nahe Rom, an denen Kurienmitglieder teilnehmen. Laut der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" (Dienstagsausgabe) wurde der Papst, der vergangene Woche wegen einer Erkältung mehrere Termine absagen musste, einem Coronavirus-Test unterzogen. Das Resultat war negativ. Der Vatikan kommentierte den Bericht des Blattes nicht.

Franziskus hatte am Sonntag den zum Angelus-Gebet auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen erklärt, dass er wegen seiner Erkältung gezwungen sei, auf die Exerzitien in Ariccia zu verzichten. Bis zum kommenden Freitag zieht sich die vatikanische Führungsspitze zu geistlichen Vorträgen und Gebeten in ein Ordenshaus hoch über dem Albaner See zurück.