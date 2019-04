Vatikan spendet keinen Cent für Notre Dame

Der Vatikan ist bereit, einen "technischen Beitrag" für den Wiederbau der bei einem Brand zerstörten Kathedrale von Notre Dame zu leisten. Dabei sollen Experten der vatikanischen Museen zur Verfügung gestellt werden, sagte der vatikanische Kulturminister, Kardinal Gianfranco Ravasi, am Dienstag.

"Wir können einen Beitrag bei bestimmten Aspekten des Wiederaufbaus leisten. Wir verfügen über weltweit anerkannte Experten", meinte Ravasi. Einen finanziellen Beitrag schloss Ravasi aus, da Frankreich finanziell "selbstständig" sei.

Der Papst telefonierte mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der Vatikan twitterte, Papst Franziskus bete "für Frankreichs Katholiken und für die Bevölkerung von Paris".

Die Kathedrale, mit deren Bau im Jahr 1163 begonnen wurde, gilt nicht nur als "Gedächtnis von Paris", sondern auch als "Symbol der Christenheit in Frankreich und der Welt" (so der Vatikan) und als wertvolles Kulturgut der französischen Nation. Spenden will man allerdings keinen Cent.