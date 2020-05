Verdächtiges Paket sorgte für Terror-Alarm auf Tower Bridge

Alarm in London: Auf der Tower Bridge wurde ein verdächtiges Päckchen entdeckt.

Auf der Tower Bridge in London ist am Freitag ein verdächtiges Päckchen entdeckt worden. Das teilte Scotland Yard auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Brücke sei abgesperrt worden, sagte eine Polizei-Sprecherin. Kurze Zeit später stellte sich das Paket als harmlos heraus. Das teilte Scotland Yard am Nachmittag auf Twitter mit. Die zuvor sicherheitshalber gesperrte Brücke wurde wieder geöffnet.



Zuvor hatte es Berichte in Sozialen Netzwerken über einen Einsatz bewaffneter Sicherheitskräfte auf der Brücke gegeben. Innerhalb des abgesperrten Bereichs sei ein Bus gestanden, hieß es in einem der Berichte.

Die Brücken über die Themse in London sind in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplätze terroristischer Anschläge geworden. Zuletzt tötete ein Mann im Dezember vergangenen Jahres zwei Menschen, bevor er auf der London Bridge gestoppt werden konnte. Die Brücke war auch Ausgangsort eines Anschlags im Juni 2017, damals starben acht Menschen. Im März desselben Jahres fuhr ein Angreifer mit einem Auto auf der Westminster Bridge in mehrere Fußgänger. Bei dem Anschlag kamen fünf Menschen ums Leben.