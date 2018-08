Verschwundenes Mädchen nach 5 Jahren wieder da

Ein im Mai 2013 aus Freiburg verschwundenes Mädchen ist wieder zu Hause. Die heute 18 Jahre alte Maria H. sei wieder bei ihrer Mutter, bestätigte die Polizei am Freitag. Zuerst hatte die "Badische Zeitung" darüber berichtet. Die damals 13-Jährige war mit einem 40 Jahre älteren Mann untergetaucht. Nach ihm wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht.



Beide hatten sich über das Internet kennengelernt. Marias Mutter schrieb auf Facebook am Freitag, dass ihre Tochter über das Soziale Netzwerk Kontakt aufgenommen habe und von Freunden in der Nacht aus dem italienischen Mailand abgeholt worden sei.