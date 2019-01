Wenn man das Video seiner Überwachungskamera kontrolliert, erwartet man in der Regel viel, aber bestimmt nicht folgende Geschichte:

Der Kalifornier Roberto Daniel Arroyo (33) dürfte eine Vorliebe für fremde Türklingeln haben. Zu Silvester wurde er dabei gefilmt, wie er dieser außergewöhnlichen Leidenschaft nachgeht. Auf dem Video sieht man nämlich, wie er an der Türklingel der Familie Dungans leckt. Es geht noch bizarrer: drei Stunden lang. Er unterbrach diese Aktivität nur kurz, um in den Vorgarten zu pinkeln.

Die Kamera der Familie ist so programmiert, dass sie einen Hinweis bekommen, sobald die Kamera eine Bewegung im Eingangsbereich registriert. Sylvia Dungan wunderte sich noch, dass um 5 Uhr morgens so viel los sei. Familie und Nachbarn nehmen die ganze Angelegenheit mit Humor.

Wenn Arroyo gefasst wird, muss er sich wegen Bagatelldiebstahls und Vagabundentums verantworten.

Country-Sängerin Lena Stone widmete dem "Dauerlecker" jetzt einen Song:

There’s a #DoorbellLicker on the loose, and @lenastonemusic DOESN’T want him to come to her house! ???????????? pic.twitter.com/4N9UhPQ46F