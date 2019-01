Schock in England. David C. (28) ist ein verurteilter Pädophiler. Wenige Monate nach seiner Haftentlassung vergewaltigte er die Tochter einer Freundin. Der Mann aus Cornwall traf nach Haftentlassung eine alte Freundin, nahm mit ihr Kontakt auf und begann eine Affäre. David C. erzählte ihr, dass er Computer-Hacker sei und deswegen eingesessen wäre. Als er bei ihr übernachtete, ging er in das Zimmer ihrer minderjährigen Tochter und nahm einen 18-minütigen Film auf, wie er sie vergewaltigt, schreibt "Dailymail".

Weil er bereits wegen Sex mit einer Minderjährigen im Knast war, bekam er nun 19 Jahre Haft.