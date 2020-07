Video: Greifvogel schnappt sich "Hai" als Beute

South Carolina. Derzeit kursiert in den sozialen Netzwerken ein Video, dass einen Greifvogel im US-Bundesstaat South Carolina zeigt, wie er in seinen Klauen einen riesigen Fisch, der starke Ähnlichkeiten zu einem kleinen Hai aufweist, trägt. Die Aufnahmen zeigen auch, wie sich die haiartige Beute versucht, aus den Fängen des Raubvogels zu befreien. Das Video ging bereits am Wochenende viral und verzeichnete bis dato mehrere Millionen "Clicks". Aufgenommen wurden die spektakulären Szenen dabei von einer Urlauberin: sie konnte den Vogel mit ihrem Smartphone aus dem 17. Stock einer Hotelanlage aufnehmen.

Just in case you haven’t seen a bird flying around with a shark that it just plucked out of the ocean... pic.twitter.com/ILKqd9wrFG