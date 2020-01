Video zeigt Panik in Ryanair-Flieger

Plötzlich war Rauch in der Kabine. An Bord des Jets waren 169 Personen.

Eine Ryanair-Maschine von Bukarest nach London-Stansted musste am Dienstag kurz nach dem Start umkehren, weil sich die Kabine der Boeing 737-800 plötzlich mit Rauch gefüllt hat. Die Maschine, die selbst schon eine Ersatz-Maschine war, landete sicher in Bukarest. Die 169 Personen ab Bord blieben unverletzt und wurden von einer anderen Ryanair-Maschine übernommen.

Flug FR-1006 hätte um 6.40 Uhr von Bukarest mit dem Ziel London-Stansted starten sollen. Wie der Aviation Herald berichtet, gab es Probleme mit der Maschine, die Passagiere wurden in eine Ersatz-Maschine "umgeladen". Weil die Temperaturen in Bukarest am Dienstagmorgen bei minus 4 Grad lagen, musste das Flugzeug enteist werden, ehe es starten konnte. Deswegen startete der für 6.40 Uhr geplante Flug erst um 10.57 Uhr. Nach 2 Stunden 45 Minuten hätte der Ryanair-Jet in London-Stansted landen sollen, aber es kam alles ganz anders.

Kurz nach dem Start in etwa 1.500 Metern Höhe setzte die Crew ein Notfall-Signal ab: In der Kabine war Rauch aufgetreten, man musste nach Bukarest umkehren. Nur wenige Minuten später cancelte die Crew das Notfall-Signal, die Situation habe sich dramatisch verbessert. Man vermutet, dass die Enteisung kurz vor dem Start den Rauch ausgelöst hat.