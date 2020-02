Vietnam stellt ganze Dörfer unter Quarantäne

Erstmals gibt es nun auch außerhalb Chinas eine größere Evakuierungszone.

Aus Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 sind in Vietnam mehrere Dörfer mit insgesamt rund 10.000 Einwohnern unter Quarantäne gestellt worden. Die Behörden ließen am Donnerstag die rund 40 Kilometer von der Hauptstadt Hanoi entfernte Kommune Son Loi abriegeln, zu der mehrere Dörfer gehören. Die Maßnahme gilt demnach zunächst für 20 Tage.

In der ländlichen Gegend wurden bisher sechs Fälle von Covid-19-Infektionen registriert. Die Behörden richteten rund um die Kommune Kontrollpunkte ein, wie Reporter berichteten. Dort sprühten Behördenvertreter in Schutzanzügen durchfahrende Fahrzeuge mit Desinfektionsmittel ein. Die Bewohner waren bereits zuvor aufgefordert worden, Menschenansammlungen zu meiden.

Die Quarantänezone in Vietnam ist die erste größere außerhalb Chinas. In der Volksrepublik starben bisher 1.350 Menschen an dem Erreger; die Behörden bestätigten knapp 60.000 Infektionen mit dem Coronavirus. In der am schwersten betroffenen Provinz Hubei stehen rund 56 Millionen Menschen unter Quarantäne. In anderen Regionen des Landes gelten massive Beschränkungen für das öffentliche Leben.