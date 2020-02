Virus-Warnung: Bärte verringern Wirkung der Masken

Diese Bart-Behaarungen könnten Sie einer-Gefahr aussetzen.

Das Coronavirus hat das Land fest im Griff - oder zumindest die Sorgen darüber. Immer mehr Menschen decken sich mit Schutzmasken & Co. ein, um einer Ansteckung zu entgehen. Der Run auf Apotheken ist vor allem nach den beiden bestätigten Fällen in Tirol ungebrochen, aber die Vorräte werden immer knapper.

Eine neue Grafik der US-Bundesbehörde "Centers for Disease Control and Prevention“ zeigt nun jedoch, dass Bärte die Wirkung der Masken verringern können. Aufgelistet werden dabei alle gängigen Bart-Frisuren, wobei 12 Gesichtsfrisuren empfohlen werden. Darunter fallen etwa glatt rasiert, Schnurrbart oder auch „Hitler-Bärtchen“.

20 Frisuren werden hingegen nicht empfohlen. Darunter fallen etwa Stoppeln, Vollbart und Hammelkoteletts. Diese könnten die Wirksamkeit des Ausatemventils der Atemschutzmaske verringern, wenn die beiden in Kontakt kommen. Das Haar könnte Partikel auffangen, anstatt sie zu filtern.

Corona-Hysterie

Die Panik vor dem Coronavirus wird immer größer

Ansturm. Die Verunsicherung wird immer größer. Österreicher stürmen seit Tagen Apotheken und Drogeriemärkte, um sich mit Grippeschutzmasken und Desinfektionsmittel einzudecken. Jetzt sind die Vorräte dahin.

Ausverkauft. Schauplatz Herz-Jesu-Apotheke in Wien Margareten gestern zu Mittag: Die Verkäufer füllen aus einem großen Kanister Desinfektionsmittel in kleinere Flaschen. Die Nachfrage ist enorm, Lieferung gibt es frühestens in einer Woche. Viele wollen sich einfach eindecken, sicherheitshalber Masken und Mittel daheim haben.

Ganzes Land betroffen. Ähnliche Geschichten werden aus allen Bundesländern gemeldet. Kärnten, Tirol oder Oberösterreich – überall herrscht ein Engpass.

100 Euro pro Maske. Horrende Preise werden im Internet für Restbestände verlangt. Unter Tags explodierte am Dienstag etwa auf willhaben.at das Angebot an Schutzmasken. Ein Verkäufer aus Niederösterreich verlangte 100 Euro für eine einzelne Maske. Andere verlangten für eine Zehnerpackung denselben Preis. Schnäppchenjäger werden hier aber auch fündig: fünf Euro für einen medizinischen Mundschutz.