Dieser kleine Engel zeigte während des Kinderkrippen-Spiels ihre teuflische Seite.

Die Weihnachtszeit gilt ja allgemein als besinnlich. Während eines Kinder-Krippenspiels im britischen Essex war davon aber nichts zu spüren - wenn auch unabsichtlich. Die kleine Ella - sie spielte einen Engel - sorgte nämlich während des Stücks für irritierte Blicke und Lacher.

Denn die 5-Jährige verbrachte ganze 20 Minuten der halbstündigen Aufführung damit dem Publikum ihren Mittelfinger zu zeigen. Böshaftigkeit steckte allerdings nicht dahinter.

"Es war so lustig, weil sie nicht wusste, was sie tat", erzählt Ellas Mutter Carla Bovingdon "Kennedy News". Im Grunde wollte sie ihrer Mutter nur zeigen, dass sie sich am Finger verletzt hatte. Von der Bedeutung ihrer Geste hatte sie aber keinen Schimmer. Zwischenzeitlich hielt sie sogar beide Finger nach oben, um zu sehen, ob am zweiten Mittelfinger ihr Nagel noch ganz ist.

Als das Stück zu Ende war, postete Carla das lustige Mittelfinger-Foto ihrer Tochter auf Facebook und sorgte dort für weitere Lacher. Übel nimmt sie ihr die Szene freilich nicht. "Sie ist normalerweise sehr liebenswert und wirklich süß. Sie mag schöne Kleider. Einen Engel zu spielen, war perfekt für sie".

Die zweite Aufführung verlief dann aber ohne Pannen.