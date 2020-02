Warum das heutige Datum wahrlich historisch ist

Das gab es seit mehr als 900 Jahren nicht mehr und das nächste Mal dann erst wieder in 101 Jahren.

Der 02.02.2020 ist nicht nur ein Sonntag, sondern ein palindronischer Tag. Das heißt, dass dieses Datum weltweit vorne und von hinten gleich lesbar ist.

Da die Schreibung des Datums auf der Welt unterschiedlich ist, ist ein solcher Tag sehr selten. Genauer gesagt, gab es das seit 909 Jahren nicht mehr. Zum letzten Mal war dies am 11.11.1111 der Fall. Denn während man bei uns Tag-Monat-Jahr schreibt, ist in den USA meist Monat-Tag-Jahr üblich und in Asien oder Kanada überhaupt Jahr-Monat-Tag.

Also egal ob man 02.02.2020 schreibt oder 02.02.2020 - es bleibt sich gleich. Palindronisch leitet sich übrigens vom griechischen Wort "Palindrom" ab, was "rückwärts laufend" bedeutet.

Das nächste Mal ist dies in 101 Jahren der Fall - am 12.12.2121.