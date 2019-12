Warum dieses Baby-Lachen so besonders ist

Ein Vater hat auf Twitter einen süßen Moment mit der Welt geteilt. Paul Addison aus dem britischen Harrogate postete ein Video seiner kleinen Tochter Georgina, wie sie auf die Stimme ihrer Mutter reagiert.

Das Besondere daran? Das vier Monate alte Baby wurde mit schweren Hörbehinderung geboren. Seit September trägt sie Hörhilfen und im Clip ist der Moment zu sehen, in dem die kleine Georgina endlich wieder die Stimmer ihrer Mama hört.

"Man schaltet die Hörhilfen ein und es ist als ob die Sonne aufgeht", sagt Papa Paul.

????When our daughter's new hearing aids are turned on in the morning ????#happybaby