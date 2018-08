Washington nimmt Abschied von John McCain

Der verstorbene US-Senator John McCain wird heute, Freitag, im Kapitol in Washington öffentlich aufgebahrt. Der einflussreiche Parlamentarier und scharfe Kritiker von Präsident Donald Trump - obwohl wie er Republikaner - war am vergangenen Samstag im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors gestorben. Er gehörte zu den prominentesten Mitgliedern des US-Senats.

Die nationale Trauerfeier ist am Samstag in der US-Hauptstadt geplant. Einen Tag später wird McCain auf dem Friedhof der Marineakademie in Annapolis im Staat Maryland beigesetzt. 1967 geriet McCain im Vietnam-Krieg in Gefangenschaft, wurde gefoltert und kam erst nach mehr als fünf Jahren wieder frei. Ab 1983 saß er zunächst im Repräsentantenhaus und seit 1987 im Senat. Als Präsidentschaftskandidat der Republikaner verlor er 2008 gegen den Demokraten Barack Obama.

Biden verabschieded "Helden" McCain

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat seinen engen Freund und Parteirivalen, den verstorbenen Senator John McCain, bei dessen Trauerfeier in Phoenix als einen "Helden" gewürdigt. "Er gab Amerikanern Vertrauen", sagte Biden am Donnerstag bei einem Gottesdienst.

"John war ein Held." Charakter, Mut, Ehre, Integrität und Optimismus hätten McCain ausgezeichnet. "Er konnte den Missbrauch von Macht nicht ausstehen. Wo immer er ihn sah, in welcher Form, in welchem Land auch immer."

Der Demokrat Biden - der lange Zeit gemeinsam mit dem Republikaner McCain im US-Senat saß - bedauerte, dass die Suche nach politischem Konsens in den Hintergrund gerückt sei. "Alles, was wir heute machen, ist, die Opposition in beiden Parteien anzugreifen, ihre Motive, nicht den Inhalt ihrer Argumente", sagte er. "John verstand, dass Amerika vor allem eine Idee war. Verwegen und riskant. Organisiert nicht um Stämme herum, sondern um Ideale."

Bereits am Mittwoch hatten Tausende Trauernde in Phoenix Abschied von McCain genommen. Mit dem Gottesdienst am Donnerstag endeten die Trauerfeierlichkeiten in McCains Heimatstaat Arizona. Am Nachmittag (Ortszeit) hob eine Regierungsmaschine mit McCains Leiche von Phoenix in Richtung der US-Hauptstadt Washington ab.