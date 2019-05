Wegen Brexit: Wahl-Watsche für Mays Torys

Es ist eine schallende Ohrfeige für die britische Premierministerin Theresa May und die Quittung für den völlig chaotischen Brexit: Bei den Kommunalwahlen in England und in Nordirland verloren ihre Torys rund ein Viertel ihrer Sitze.

Das Ausmaß der Niederlage wurde bereits klar, nachdem in rund der Hälfte der Wahlkreise das Ergebnis feststand. Wahlforscher rechnen mit insgesamt rund 800 Sitzen, die die Torys in den lokalen Gremien verlieren würden. In der Partei werden die Forderungen nach einem schnellen Rücktritt Theresa Mays nun noch lauter.

Die oppositionelle Labour-Partei von Jeremy Corbyn konnte von der Schwäche der Konservativen nicht profitieren. Im Gegenteil: Sie sind zweitgrößter Verlierer, Dutzende Sitze sind weg.

Liberale und Unabhängige profitieren von Brexit-Chaos

Großer Gewinner sind die Liberaldemokraten: Schon bei Halbzeit der Auszählungen hatten sie mehr als 300 Sitze dazugewonnen. Parteiunabhängige Kandidaten erhielten über 200 Sitze mehr.

Großbritannien hätte Ende März aus der EU austreten sollen. Weil Theresa May mit ihren Austrittsabkommen dreimal im Parlament scheiterte, wurde der Brexit auf den 31. Oktober verschoben.