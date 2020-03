Präsident Hassan Rouhani sagte am Freitag staatlichen Medien zufolge, die Amerikaner sollten ihre Regierung zu diesem Schritt bewegen.

Ankara. Der Iran bittet die USA angesichts der Virus-Krise um Aufhebung von Sanktionen. Präsident Hassan Rouhani sagte am Freitag staatlichen Medien zufolge, die Amerikaner sollten ihre Regierung zu diesem Schritt bewegen.

In der Türkei stieg die Zahl der an dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag auf 670. Neun Personen starben an der Krankheit, teilte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Freitag mit.

Auch in Simbabwe ist unterdessen jetzt eine Coronavirus-Infektion bestätigt. Das afrikanische Land meldet den ersten Patienten: einen 38-Jährigen, der vor fünf Tagen aus Großbritannien zurückgekehrt sei.