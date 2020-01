Die Staatsanwaltschaft der kalifornischen Großstadt erklärte am Montag, dem 67-Jährigen würden wegen zwei Fälle aus dem Jahr 2013 Vergewaltigung und ein sexueller Angriff zur Last gelegt.

Los Angeles/New York. Der frühere US-Filmproduzent Harvey Weinstein ist jetzt auch in Los Angeles wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen formal beschuldigt worden. Die Staatsanwaltschaft der kalifornischen Großstadt erklärte am Montag, dem 67-Jährigen würden wegen zwei Fälle aus dem Jahr 2013 Vergewaltigung und ein sexueller Angriff zur Last gelegt. Just am Montag hatte in New York in zwei anderen Fällen ein Prozess gegen den einstigen Hollywood-Mogul begonnen.