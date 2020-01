Damit kamen dort seit dem Ausbruch der Krankheit bereits 249 Menschen ums Leben.

Peking. In der chinesischen Region Hubei breitet sich das Coronavirus weiter stark aus. Am Freitag sind weitere 45 Todesfälle registriert worden, teilte das staatliche chinesische Fernsehen am Samstag in der Früh (Ortszeit) mit. Damit kamen dort seit dem Ausbruch der Krankheit bereits 249 Menschen ums Leben.

Zudem seien in Hubei 1.347 Neuerkrankungen festgestellt worden. Insgesamt gebe es 7.153 Krankheitsfälle in der Region, die als Zentrum der Coronavirus-Epidemie gilt.