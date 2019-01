Wieder Drohnen-Chaos an Londoner Flughafen

Nach einer mutmaßlichen Drohnensichtung ist es am Dienstag in London erneut zu Behinderung im Flugverkehr gekommen. Diesmal war der größte Airport Heathrow betroffen, am Abend wurden Flüge zunächst gestrichen bzw. verschoben. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, während man entsprechenden Berichten nachgehe, teilte der Flughafen mit. Mittlerweile konnten die Flüge wieder aufgenommen werden. Heathrow ist der größte Flughafen Europas und befördert rund 78 Mio. Passagiere im Jahr.

Drohnen hatten den Flugverkehr am Airport Gatwick vor Weihnachten für mehrere Tage lahmgelegt. Rund 1.000 Flüge fielen aus, rund 140.000 Passagiere waren betroffen.

