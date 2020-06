Wieder verstärkt Flüchtlings-Ankünfte auf Lampedusa

Boot mit 77 Menschen eingetroffen, weiteres Schiff unweit der Insel lokalisiert.

Rom/Lampedusa. Auf der süditalienischen Insel Lampedusa nimmt wieder die Zahl der Migrantenankünfte zu. Ein Boot mit 77 Migranten an Bord, darunter 16 Minderjährige, wurde am Dienstag von der italienischen Küstenwache gesichtet und bis zur Insel geführt, hieß es laut Medienangaben. Ein weiteres Boot mit 70 Migranten wurde vor Lampedusa lokalisiert.

Am Montag hatten 17 Migranten, vor allem Tunesier und Ivorer, mit zwei Booten direkt die Insel erreicht. Am Sonntag waren 95 Tunesier, darunter neun Minderjährige auf der Insel eingetroffen. Sie wurden per Fähre nach Syrakus auf Sizilien geführt.

Zwei Quarantäneschiffe für Migranten wurden vor Sizilien bereitgestellt, um die italienischen Aufnahmezentren zu entlasten. An Bord der Schiffe bleiben die Flüchtlinge in einer zweiwöchigen Quarantäne. Circa 450 verbringen die Quarantäne an Bord der Schiffe, sowie in Hotspots auf Sizilien.