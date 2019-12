Wissenschafter: Das Einhorn stammt aus Israel

Laut Wissenschaftern soll das mythische Einhorn seinen Ursprung in Israel haben.

Seit Tausenden von Jahren faszinieren Einhörner die menschliche Seele. Generationen von Schriftstellern haben ein großes Tier mit einem einzelnen Horn beschrieben, dessen Merkmale von einem Bericht zum nächsten variieren.

Teil der heutigen Popkultur

Dem Einhorn wurden große Mythen zugeschrieben, die immer noch Teil der heutigen Popkultur sind. Einhörner erschienen nicht immer so, wie wir es uns heute vorstellen - ein weißes Pferd mit einem großen Horn. Manchmal ähnelte es eher dem Bild einer Ziege, eines Esels oder einer Kombination verschiedener Tiere, manchmal waren überhaupt keine Pferde beteiligt. Abbildungen von Einhörnern kommen aus der ganzen Welt. Chinesische Figuren finden sich beispielsweise in Form von Einhorndrachen.

Ursprung in Israel?

Überall wurden Geschichten über Einhörner erzählt, aber irgendwie hieß es immer, die "Bestien" kämen von weit her. Wie groß wäre die Möglichkeit also, dass der Mythos vom Einhorn seinen Ursprung in Israel hat? Das ist eine Annahme. Alte Beschreibungen verweisen auf Orte wie das Indus-Tal in Indien; andere behaupten, dass die Darstellungen des Tieres auf dem afrikanischen Nashorn oder den Narwalen aus dem Arktischen Ozean basieren. Darüber hinaus verbindet eine verbreitete Theorie die Geschichten von Einhörnern mit einem Tier, dessen natürlicher Lebensraum die Wüste Negev im Süden Israels ist, deren Name zum ersten Mal in der Bibel auftaucht - die Re'em. Wir kennen es heute als Oryx.

© nomad-reisen.de

Die Oryxantilope in Israel



Der Re'em / Oryx ist eine Art große Antilope: In Afrika und im Nahen Osten leben verschiedene Oryxarten. Die Art, die in Israel und den umliegenden arabischen Ländern zu finden ist, ist der weiße Oryx oder der arabische Oryx, dessen Fell überwiegend weiß ist und auf dessen Kopf zwei lange, gerade Hörner sitzen. Zwei Hörner? Inwieweit sind diese speziellen Antilopen aus dem Nahen Osten, die mythischen Einhörner?

© Shlomi Chetrit / Nationalbibliothek

Übersetzung der Bibel als Problem

Es kann durchaus sein, dass die Verwirrung um das Re'em und seine Identifikation mit dem Einhorn zuerst aufgrund eines Übersetzungsproblems auftrat. Alte Übersetzungen der Bibel ins Griechische (die Septuaginta) und Lateinische (die Vulgata) interpretierten das hebräische Wort Re'em als 'einhorn' (monoceros / unicornis). Das Re'em wird in vielen Versen der Bibel erwähnt; es war mit Stärken und Kräften verbunden. Zudem ist es auch eines der Symbole des Stammes Ephraim. Einige hebräische Quellen weisen jedoch darauf hin, dass der in der Bibel erwähnte Tahash, der oft als „Dachs“ übersetzt wird, tatsächlich das Einhorn ist, an das wir denken.

Tatsächliche Sichtung als Antwort?

Die Möglichkeit ist aber groß, dass die Verbindung zwischen dem Re'em und dem mythischen Einhorn auf tatsächlichen Sichtungen beruht. Das Heilige Land war immer ein begehrtes Ziel für Pilger und Touristen, die auf den von Jesus von Nazareth beschrittenen Wegen wandelten. Einige der Reisenden, darunter verschiedene Mönche und Künstler, berichteten ausführlich über ihre anstrengenden Reisen, unter anderem über die geografische Lage der Region sowie über Flora und Fauna. Einige dieser Berichte, hauptsächlich aus der frühen Neuzeit, enthalten gelegentlich illustrierte Darstellungen eines mysteriösen Einhorns.

© nordkurier.de

Bericht des deutschen Reisenden Bernhard von Breydenbach

In einem der ersten Bücher finden wir eine Reise ins Heilige Land, den der deutsche Reisende Bernhard von Breydenbach verfasst hat. Darin zeigt er eine Illustration verschiedener Tiere, die er auf seinen Reisen entdeckt hat. Das Buch wurde zwischen 1484-1486 geschrieben. Von Breydenbach reiste von Venedig nach Jaffa und dann nach Jerusalem, bevor er später nach Süden in die Sinai-Wüste fuhr. Die Abbildung in seinem Buch zeigt eine Reihe von exotischen Tieren, darunter ein Kamel, ein Krokodil, eine Ziege, ein Salamander und ein Einhorn. Von Breydenbach schrieb, er habe einen kurzen Blick auf einen im Sinai bekommen. Könnte dies das Re'em gewesen sein, dessen natürlicher Lebensraum der Negev und die umliegenden Wüstengebiete sind?

Zähmung durch die Hand einer Jungfrau

Felix Fabri, ein Dominikaner, der zur selben Zeit in das Land Israel reiste, hinterließ auch eine detaillierte Beschreibung eines Einhorns. Fabris Sichtung des Einhorns fand auch in der Sinai-Wüste statt. Der Mönch beschrieb ein edles Tier mit einer Energie wie keine andere, dessen Horn einen Meter lang ist. Er zitierte Einheimische, die er während seiner Reise kennenlernte, die ihm sagten, dass es fast unmöglich sei, das Einhorn zu jagen. Laut früherer Autoren, die das wilde Tier sahen und Erkenntnisse daraus zogen, könnte das Einhorn nur durch die Hand einer Jungfrau gezähmt werden.

"Gleicher" Pilgerweg, "gleiches" Einhorn

Im 16. Jahrhundert pilgerte der Franziskaner Noe Bianco und schrieb natürlich auch ein Reisetagebuch über seine Reise. Auch er hat den oben erwähnten Pilgerweg beschritten, beginnend in Venedig, bevor er nach Jerusalem und dann zum Berg Sinai reiste. In seinem Buch finden wir eine ähnliche Gravur wie in dem vom deutschen Reisenden Von Breydenbach. Auf seinem Pilgerweg entdeckte er das exotische Tier. Seine Darstellung: Ein Pavian neben einem Einhorn. In diesem speziellen Fall ähnelt das Einhorn einer großen Ziege.

© Nationalbibliothek von Israel

Mögliche Erklärungen der Begegnungen/Sichtungen

Wie könnten also diese Sichtungen erklärt werden? Einer Theorie zufolge können die langen, geraden Hörner der Re'em als ein einziges Horn erscheinen, wenn das Tier von der Seite betrachtet wird. Ein Betrachter, der aus einem solchen Blickwinkel nur einen kurzen Blick erhaschen kann, könnte den Oryx für ein großes Pferd mit einem einzigen Horn halten. Dennoch war den Einheimischen, die das Tier jagten, klar, dass es zwei Hörner besaß. Eine andere Theorie besagt daher, dass die Geschichten auf Re'ems basieren, die irgendwann eines ihrer Hörner verloren haben, da diese Vorsprünge niemals nachwachsen.

"Sie" auf der Suche nach einem Einhorn

Was waren dann also die Einhörner, die in den Aufzeichnungen von Reisenden im Land Israel auftauchten? Waren es tatsächlich die großen, edlen Re'ems, die lässig die Blätter von Wüstensträuchern kauten, während sie die aufgeregten Zuschauer anstarrten? Sind die Reisenden wirklich auf mythische Pferde gestoßen, die sich der Berührung einer jungen Jungfrau ergeben haben? Oder sind das alles nur Phantasiegestalten und Lagerfeuerlegenden? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Zum Glück können wir heute noch nach Einhörnern suchen: Wenn Sie die Erfahrungen dieser frühen europäischen Pilger noch einmal erleben möchten, begeben Sie sich nach Süden in die Arava-Wüste. Dort finden Sie im Naturschutzgebiet Yotvata Hai-Bar rund 200 Oryxe, die im Rahmen eines lokalen Wiederbelebungsprojekts wieder in die Natur eingeführt wurden. ...

...Wir nennen sie lieber "Einhörner".