Witwer rührt Netz mit Foto seiner toten Frau

Diese Geschichte rührt das Netz: Der 70-jährige Giuseppe Giordano ist seit sieben Jahren Witwer. Seit dem Tod seiner Ehefrau, mit welcher er 50 Jahre lang glücklich verheiratet war, trauert der Italiener um die verstorbene Ida.



"Ich gehe jeden Tag ans Meer, weil es all meine Erinnerungen zurückbringt", erklärte der 70-Jährige gegenüber "Daily Mail". Jeden Tag nimmt er auf seinen Ausflug ein Foto von Ida, mit der er drei Kinder hat, mit.

"Meine Frau bedeutete mir alles"

"Ich möchte niemanden inspirieren, ich möchte mich nur nicht allein fühlen. Meine Frau bedeutete mir alles. Die jüngere Generation hält nicht so an der Liebe fest, wie wir das getan haben. Ich gehöre zu einer Generation, der Liebe und Gefühle alles bedeutet", so Giuseppe weiter.



Ein Restaurantbesitzer namens Giorgio Moffa in der Nähe des Platzes, an dem Giuseppe jeden Vormittag mit dem Foto seiner Frau verbringt, beobachtete die traurige Szene schon lange. Er machte auch das Foto hinter der herzzerreißenden Geschichte. "Als ich ihn sah, wusste ich, dass da eine große Liebesgeschichte sein muss. Männer wie er existieren gar nicht mehr. Ich kann seinen Schmerz gut verstehen und bin mit ihm traurig", so Giorgio Moffa.