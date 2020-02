Wo versteckt sich hier eine 2 Meter lange Schlange?

Lkw mit Migranten in Mexiko verunglückt: Ein Toter und 84 Verletzte Ein Lastwagen mit rund 200 Migranten an Bord ist im Osten Mexikos verunglückt.

Brand in Reparaturwerkstatt Am 04.02.2020 gegen 16.40 Uhr geriet ein Fahrzeug während Reparaturarbeiten in einer Werkstatt in Koblach, Straßenhäuser, aus bislang unbekannter Ursache in Brand.