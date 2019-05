Wrestling-Star stirbt auf Bühne - Alle glauben an Show-Einlage

Was das Publikum für eine Show-Einlage hielt, war leider keine: Der ehemalige WCW-Wrestler Silver King starb beim Auftritt im Ring. Der 51-Jährige brach nach einer "Flying Clothesline" gegen seinen Gegner Guerrera zusammen. Die Zuseher dachten zunächst noch an einen Act und Guerrera kickte ihn sogar noch in eine Seite seines Oberkörpers.

Danach ging alles schnell: Der Ringrichter zählte durch und erklärte Guerrera zum Sieger. Nach zwei Minuten wurde der Ringrichter skeptisch und holte Hilfe für den am Boden liegenden Wrestler César Barrón.

Just saw @Ramses silver king fall in the ring at @camdenroundhouse and not get up. Medical response was slow and worrying. Left when chest pumping happening pic.twitter.com/icDnYMBNPL