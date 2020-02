Wunschkennzeichen verwehrt: US-Bundesstaat muss blechen

Ben Hart aus dem US-Bundesstaat Kentucky wurde sein Wunschkennzeichen verwehrt, nun muss Kentucky blechen.

Kentucky/USA. Ben "Bennie" Hart aus Kentucky wollte "IM GOD/Ich bin Gott" als sein Autokennzeichen haben. Kentucky wollte es ihm nicht ausstellen und muss jetzt für die Gerichts- und Anwaltskosten aufkommen.

In Ohio erlaubt

Als Bennie in Ohio lebte, durfte der erklärte Atheist sein Wunschkennzeichen "IM GOD" am Auto anbringen und mit im fahren. Mehr als ein Jahrzehnt war er mit "Ich bin Gott" unterwegs. Nach seinem Umzug in den US-Bundesstaat Kentucky, verwehrten ihm die zuständigen Behörden diesen Wunsch. Ben sah sein Recht auf Redefreiheit gefährdet, das ihm die US-Verfassung gewährleistet und zog vors Gericht.

Kentucky muss zahlen

Nun hat ein Richter entschieden und die zuständige Behörde muss für die Gerichts- und Anwaltskosten aufkommen. Kentucky muss 150.000 US-Dollar / etwa 140.000 Euro blechen. Die Amerikanische Bürgerrechtsunion - ACLU befürwortete diese Entscheidung.

"Sparen Sie ein bisschen Geld & hören Sie auf, die verfassungsrechtlich geschützte Rede anzugreifen", veröffentlichte die ACLU nach dem Richterspruch.