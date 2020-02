Xi: Größte Gesundheitskrise seit Staatsgründung Chinas

Laut Behörden bereits mehr als 2.400 Todesopfer in China

Das neuartige Coronavirus ist nach den Worten des chinesischen Staatschefs Xi Jinping die größte Gesundheitskrise in China seit der Gründung der Volksrepublik 1949. Das Virus verbreite sich schneller als alle vorangegangenen, habe die höchste Zahl von Infizierten und sei am schwierigsten zu vermeiden und zu kontrollieren, sagte Xi am Sonntag bei einem Treffen zum Umgang mit der Epidemie.

"Das ist eine Krise für uns und es ist ein großer Test", stellte der Präsident fest. Die Epidemie werde "unvermeidlich" große Auswirkungen auf Chinas Wirtschaft und Gesellschaft haben, es handle sich aber um kurzfristige und kontrollierbare Effekte. Die Behörden forderte Xi auf, aus den Versäumnissen im Umgang mit dem Virus zu lernen.

Seit Beginn der Epidemie im Dezember starben in Festlandchina nach offiziellen Angaben mindestens 2.442 an dem neuartigen Coronavirus, die Zahl der Infizierten wurde am Sonntag mit knapp 77.000 angegeben.