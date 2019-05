YouTuberin filmte Leichen-Koffer, ohne es zu wissen

Nikosia. Das Urlaubsparadies Zypern steht nach einer grausamen Frauenmord-Serie unter Schock. Auf dem Inselstaat wurden bereits vier Leichen entdeckt – Taucher suchen nach weiteren Opfern. Seit fast drei Wochen erschüttert die Mordserie die Touristeninsel. Ein 35 Jahre alter Mann – ein Hauptmann der zypriotischen Nationalgarde - gestand Berichten des Staatsrundfunks zufolge, fünf Frauen und zwei Mädchen getötet zu haben. Die Opposition und ein großer Teil der Presse wirft den zuständigen Sicherheitsbehörden vor, sich nicht ausreichend um die Vermisstenanzeigen gekümmert zu haben.

Reise-Bloggerin filmt Leichen-Koffer

Wie nun bekannt wurde, hat die Video-Bloggerin Sarah Funk einen Leichen-Koffer am See des Zypern-Serienmörders Nicos Metaxas (35) unwissentlich gefilmt, in dem er eines seiner Opfer versenkt hatte. Die New Yorkerin hatte im Juni 2017 am Mitsero-See, einem durch jahrzehntelangen Kupfer-Bergbau vergifteten und rot verfärbten Baggersee, gedreht. Für etwa zwei Sekunden ist die Einstellung von Funk mit dem Horror-Koffer am See zu sehen: (Ab Min. 2:07)

"Fühle mich entsetzlich"

Mit dem jetzigen Wissen um den schockierenden Inhalt des Koffers, fühlt sich Funk "entsetzlich", sagt sie in den Medien.

Die Opfer der Mordserie stammten aus asiatischen Staaten und aus Rumänien und hatten als Haushaltshilfen auf Zypern gearbeitet. Die Polizei habe aber nicht engagiert genug ermittelt, weil die Frauen als eine Art "Bürgerinnen zweiter Klasse" gegolten hätten, monierten die linke Oppositionspartei AKEL und zahlreiche Kommentatoren der zypriotischen Presse.

Bisher vier Leichen entdeckt

Bisher entdeckte die Polizei den Angaben zufolge die Leichen von vier Frauen. Die meisten Opfer soll der Serienmörder in einem Baggersee versenkt haben. Taucher suchten nach drei weiteren Leichen. Die Ermittler befürchten, dass der Beschuldigte sogar noch mehr Frauen getötet haben könnte.