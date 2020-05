Bisher höchste Todeszahl an einem Tag.

Brasilien ist bei der Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus derzeit auf verlorenem Posten. Die registrierten positiven Fälle stiegen von 135.106 auf 145.328, die Zahl der Toten wuchs um 751 auf 9.897, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Es ist die bisher höchste Todeszahl an einem Tag. Weltweit könnte am Samstag die Viermillionengrenze an jemals positiv Getesteten überschritten werden.