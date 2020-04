Zahlungsstopp: Trump startet Kampf gegen WHO

Ausgerechnet während der Coronakrise attackiert der US-Präsident die Weltgesundheitsorganisation und wirft dieser Versäumnisse vor.

US-Präsident Donald Trump hat den Stopp von US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt. "Heute beauftrage ich meine Regierung damit, die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation einzustellen", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Washington.



Zudem werde überprüft, welche Rolle die WHO bei der "schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus" gespielt habe, sagte Trump im Rosengarten des Weißen Hauses. Der US-Präsident wirft der WHO Versäumnisse im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie vor und hat die WHO als zu China-freundlich attackiert.