Zeigt dieses Foto das legendäre Loch-Ness-Monster?

Neue Aufnahmen von Nessie lassen das Netz durchdrehen.

Seit mehr als 1.500 Jahren wird ein riesiges Ungeheuer in den dunklen Tiefen des schottischen Loch Ness vermutet. Theorien über Nessie gibt es reichlich, mal ist es ein Überlebender der Dinosaurier-Zeit, mal ein Baumstamm, ein Fisch, ein Watvogel oder schlicht Wellen, die sich unheimlich auftürmen.

© Steve Challice

Echt oder Fake?

Nun sorgt eine neue „Sichtung“ für Aufregung im Netz. Steve Challice aus dem südenglischen Southampton soll Nessie bei einem Urlaub in Schottland entdeckt und mit seiner Kamera festgehalten haben. Auf den im Internet veröffentlichten Fotos ist tatsächlich eine mehrere Meter lange Kreatur zu sehen, welche an das legendäre Loch-Ness-Monster erinnert. Für viele User ist es bereits die beste Sichtung von Nessie aller Zeiten.

Steve selbst glaubte zunächst, er habe nur einen sehr großen Fisch gesehen. Dem „Daily Record“ erzählte der Engländer: „Meiner Meinung nach war es ein großer Fisch, der vom Meer in den See gelangt ist. Vielleicht ist es nur ein großer Katzenfisch. Das Wasser in Loch Ness ist sehr dunkel, daher ist es schwer zu sagen. Die Kreatur war aber bestimmt mindestens zwei Meter groß.“

Die Aufnahmen wurden bereits im September gemacht, Steve hatte aber erst während des Corona-Lockdowns Zeit, diese auch zu posten. Manche User glauben jedoch, dass die Bilder zuvor mit Photoshop bearbeitet wurden.