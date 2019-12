Zitteraal liefert Strom für Weihnachtsbeleuchtung

Ist das die Lösung der Klimakrise? Die Besucher des Tennessee Aquariums in Chattanooga dürften jedenfalls überrascht sein, wenn sie erfahren, dass den Strom für die Weihnachtsbeleuchtung ein Zitteraal Namens Miguel Wattson liefert. Seine Stromstöße werden über ein spezielles System, das an seinen Körper angeschlossen ist, an Lichterketten und einen reich geschmückten Weihnachtsbaum geleitet und sorgen damit für die Festtagsbeleuchtung des Aquariums.

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH