Zu Weihnachten: Baby von YouTube-Star gestorben

An Weihnachten starb das Baby der Youtuberin Brittani Boren.

Das schlimmste Ereignis, das Eltern widerfahren kann, wenn das eigene Baby stirbt. Die 29-jährige Youtuberin Brittani Boren und ihr Ehemann Jeff haben ihren erst drei Monate alten Jungen am zweiten Weihnachtstag verloren. Die Eltern fanden ihr Kind leblos im Bett liegend.

Weihnachten bei der Familie

Mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern verbrachte Brittani Boren Weihnachten bei der Familie. Als sie ihr drei Monate altes Baby ins Bettchen legte und nach einiger Zeit nach dem Baby sah, atmete Crew nicht mehr. Auf Instagram schrieb die junge Mutter noch: "Es ist ein Albtraum und ich sterbe innerlich. Bitte betet für mein Baby, das kann alles nicht wahr sein".

© Brittani Boren/Instagram

Kind ins Krankenhaus gebracht

Crew wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und an die Beatmungsgeräte angeschlossen. In einem weiteren Post schrieb Brittani: "Crews kleiner irdischer Körper ist immer noch bei uns, obwohl ich weiß, dass er schon im Himmel tanzt und spielt. Wir müssen in den nächsten zwölf Stunden einige harte Entscheidungen treffen, die keine Eltern jemals machen müssen sollten. Wir brauchen jetzt mehr als sonst Gebete für Frieden und Klarheit für die Entscheidungen, die wir machen müssen und für unsere Herzen. Der Schmerz ist unerträglich."

© Brittani Boren/Instagram

Ärzte konnten nicht helfen

Die Ärzte konnten trotz aller Gebete dem drei Monate alten Crew nicht helfen. Das Kind war zu lange ohne Sauerstoff. Die bleibenden Schäden wären für den Jungen irreparabel gewesen. Letztendlich und unter großer Trauer entschieden sich die Eltern, die Organe ihres Sohnes zu spenden. Brittani Boren erklärte dazu: "Crew wird morgen in einen OP-Saal gehen und wahrscheinlich drei oder vier Babys retten können."