Wenn die Sexsucht zum Problem wird und dein bestes Stück "weg" muss.

Torquay. Enterich Dave ist ein großer Liebhaber. Er ist der einzige und wahre Casanova in der Entenwelt. Jede Ente in seiner Umgebung kennt ihn und hatte schon ein Techtelmechtel mit Dave. Doch nun kommen dunkle Zeiten auf Dave und seine Enten zu.



Zu viel geVÖGELt

Erpel Dave liebt alle seine Enten. Er liebt sie am Tage, er liebt sie in der Nacht. Er hat sie viel zu viel geliebt. Bis zu 30 Mal am Tag hat Dave die Enten-Ladies beglückt. Seine Damen, Freda, Edith und Dora im englischen Torquay, ließen sich den Spaß mit Dave nicht entgehen. Von Eifersucht keine Spur, alle hatten Lust auf ein Schäferstündchen mit Enterich Dave. Der heldenhafte Einsatz für sein Enten-Harem, wo er jeden Tag alles gab, hatte jedoch schreckliche Konsequenzen. Sein Penis entzündete sich, färbte sich schwarz und starb tragischerweise ab. Schmerzmittel und Antibiotika halfen nicht.



Kein Happy End

Die Geschichte nahm eine traurige Wendung. Nach Monaten voller Orgien, war das beste Stück von Dave dermaßen entzündet, dass eine Notoperation angesetzt werden musste. Sein bestes Stück musste amputiert werden.

Seit dem tragischen Tag und der Operation ist Dave nicht mehr Dave,...der größte Enten-Liebhaber aller Zeiten.