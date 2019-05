Zwei Löwen greifen Tierpfleger an

Zwei Löwen haben einen Tierpfleger im Serengeti-Park in Hodenhagen in Deutschland (Niedersachsen) angegriffen und schwer verletzt. In Lebensgefahr sei der 24-Jährige aber nicht, sagte ein Polizeisprecher in Walsrode am Samstag. Der erfahrene Pfleger habe das Gehege betreten, obwohl dort vorher schon Fleisch für die Tiere verteilt worden sei.

Ein Kollege des Pflegers bekam den Angriff mit und konnte die Tiere schließlich von dem Mann wegbewegen und einsperren. Der Attackierte wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) geflogen. Der Mann war während des Transports ansprechbar.

Die Sprecherin des Serengeti-Parks sagte in einer ersten Reaktion, man sei "total schockiert". "Unsere Mitarbeiter sind aber nicht in direktem Kontakt mit den Tieren. Es darf zu keinem Zeitpunkt passieren, dass Mensch und Tier sich in einem Gehege aufhalten. Warum es dazu kommen konnte, werden wir klären".

Für die Besucher habe keine Gefahr bestanden.