Zwei Weiße für Lynchmord an Afroamerikaner verhaftet

Ein Ex-Polizist und sein Sohn stehen unter Verdacht, Ahmoud Arbery erschossen zu haben.

Brunswick/Georgia. Erst jetzt, zweieinhalb Monate nach dem Mord an dem 25-jährigen Ahmoud Arbery in Brunswick Georgia, wurden die mutmaßlichen Täter verhaftet. Damit reagierten die Behörden auf landesweite wütende Proteste, die die Veröffentlichung des Handy-Videos der Tat ausgelöst hatte. Darauf ist zu sehen, wie zwei Weiße den joggenden Ahmoud Arbery mit einem Pick-up-Truck stellen und ihm im Zuge eines provozierten Kampfes mit zwei Schüssen niederstrecken. Arbery stirbt noch am Tatort.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um den Ex-Polizisten Gregory McMichael (64) und seinen Sohn Travis (34). Sie geben an, Arbery für einen Einbrecher gehalten zu haben.