Aggro-Möwen bedrohen Urlaubsparadies

Aggressive riesige Monstermöwen toben im Urlaubsparadies, die ihr Unheil anrichten - und die Touristen klagen über die heftige Plage.

Der vermeintlich entspannende Urlaub am Meer an einem europäischen Urlaubs-Hotspot wird von einem Störfaktor begleitet.

Es sind die großen Monster-Möwen, die wild an belebten Straßen umherfliegen und den Touristen ganz nah kommen. Die BILD berichtet jetzt sogar, dass diese Möwen den Menschen die Fischbrötchen direkt aus der Hand klauen!

Möweneier werden ausgetauscht

Die Rede von einem beliebten Westbalkanland, eines DER Hotspots in ganz Europa - Kroatien. Das Land ergreift jetzt Maßnahmen gegen die Plage - die Eier der Möwen werden durch Plastikeier ausgetauscht, wie die kroatischen Experten mitteilen. 2.000 Eier sollen in den kommenden Tagen in ganz Istrien (Nordkroatien) ausgetauscht werden. Dies soll helfen, die Population der Möwen einzudämmen.