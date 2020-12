Auto rast in Fußgänger-Zone in Trier: Zwei Tote & Verletzte

Die Polizei bittet, den Bereich zu meiden. Nähere Hintergründe zu dem Vorfall gibt es noch nicht.

Trier. In einer Fußgängerzone in Trier hat ein Auto mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt. Der Fahrer des Wagens sei festgenommen worden, teilte die Polizei Trier am Dienstag auf Twitter mit. Die Exekutive hat via Twitter dazu aufgerufen, die Innenstadt zu meiden. Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe geht von einer Amokfahrt aus. Er sagte gegenüber "SWR", dass es mindestens 15 teilweise schwerverletzte Personen gebe.

Die Polizei spricht nach dem dramatischen Vorfall inzwischen von "mehreren Toten" und Verletzten.

#TR0112 #Update Mehrere Tote und Verletzte in der Trierer Innenstadt.

Ein Fahrer ist gefasst.

Nähere Infos werden folgen. Die Versorgung der Verletzten hat absoluten Vorrang! *mf December 1, 2020

Eine Augenzeugin berichtet gegenüber "Focus Online", dass sie "unzählige Menschen zur Seite springen" gesehen hätte. Auf der Straße seien mehr als 30 Menschen, teilweise regungslos auf der Straße gelegen. Das Auto soll mit etwa 80 km/h gefahren sein. Der Lenker (Anm. der inzwischen gefasst ist) soll nicht gehupt haben und nur Gas gegeben haben, so die Augenzeugin weiter.

Inzwischen gibt es Hinweise, dass sogar mehrere Personen im Auto saßen. Geschnappt wurde aber bisher nur der Fahrer. Womöglich sind weitere Personen flüchtig.

Mehr dazu in Kürze ...