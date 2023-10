Baba Wanga: Ihre Schock-Prophezeiungen für 2024

Die blinde Wahrsagerin sagt ein äußerst turbulentes Jahr voraus

Die Bulgarin Baba Wanga starb bereits 1996 im Alter von 85 Jahren. Wanga, "Nostradamus des Balkan" genannt, galt als eine der berühmtesten Seherinnen der Welt und wurde als "lebende Heilige" verehrt. Die blinde Frau soll bereits den Tsunami 2004 in Ostasien, die Anschläge vom 11. September sowie den Aufstieg des IS prophezeit haben.

Prophezeiungen für 2024

Baba Wanga hat vor ihrem Tod 1996 viele Ereignisse vorausgesagt, die tatsächlich eingetreten sind. Für 2024 sagt die blinde Wahrsagerin ein äußerst turbulentes Jahr voraus.

So soll ein Anschlag auf Wladimir Putin verübt werden. Der Kreml-Chef wird dabei von einem eigenen Landsmann ermordet.

Europa muss sich hingegen auf eine Serie von Terror-Anschlägen einstellen.

Donald Trump greift im kommenden Jahr wieder an die Macht. Der Ex-US-Präsident soll laut Baba Wanga aber an einer mysteriösen Krankheit leiden.

Den Prophezeiungen zufolge übernimmt 2024 ein „Drache“ die Macht. Damit ist China gemeint, das endgültig zur Weltmacht aufsteigt.

Baba Wanga sagt aber auch einige wissenschaftliche Durchbrüche voraus. So soll etwa ein Heilmittel gegen Krebs gefunden, ein neuer Quantencomputer entwickelt und neue Behandlungs- und Therapiemethoden in der Medizin entdeckt werden.





Doch es gibt einen Lichtblick: Baba Wangas Vorhersagen sind auch in der Vergangenheit nicht alle eingetroffen. Denn in ihren Visionen nahm der Bevölkerungsrückgang in Europa schon 2016 seinen Anfang – als Folge des Dritten Weltkriegs. Dieser hätte laut einer der Bulgarin zugeschriebenen Prophezeiung bereits im Jahr 2010 ausbrechen sollen.