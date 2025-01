Berlin plant Lichtermeer gegen "Rechtsruck"

Mit einem "Lichtermeer gegen den Rechtsruck" am Brandenburger Tor will ein Bündnis mehrerer Organisationen am 25. Jänner in Berlin ein Zeichen setzen.

Anlässe sind die Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump am 20. Jänner und die deutsche Bundestagswahl am 23. Februar. Das Bündnis der Organisationen Campact, Eltern gegen Rechts und Fridays for Future erwartet eine Großkundgebung. Titel ist "Wir stehen zusammen". "Rund um uns scheint es dunkel zu werden", heißt es im gemeinsamen Aufruf. "Die (Rechtsaußen-Partei) AfD steht zur Bundestagswahl vor ihrem größten Triumph." Rechtsextreme seien inspiriert durch Trump, große Online-Plattformen würden zu "Schleudern von Hass, Hetze und Desinformation". Der Kampf gegen die Klimakrise gehe in Propaganda unter, meinen die Initiatoren. Das Bündnis fordert unter anderem, dass demokratische Parteien nicht mit der rechtspopulistischen AfD zusammenarbeiten. Die künftige deutsche Regierung müsse verfassungsfeindliche Strukturen verbieten und sich dafür einsetzen, dass auf sozialen Medien Hass und Lügen nicht mehr verbreitet werden dürften.