Bis 2026: Elon Musk kündigt fünf unbemannte Mars-Missionen an

Das kündigte der Konzernchef am Sonntag auf seiner Social-Media-Plattform X an. Der Zeitplan für bemannte Missionen hänge vom Erfolg der unbemannten Flüge ab und könnte bei erfolgreichen Landungen in vier Jahren erfolgen.

Bei Schwierigkeiten würden sich die bemannten Missionen um weitere zwei Jahre verschieben. Bereits Anfang des Monats hatte Musk erklärt, dass die ersten Flüge zum Mars in zwei Jahren starten würden, "wenn sich das nächste Transferfenster zwischen Erde und Mars öffnet".

SpaceX plans to launch about five uncrewed Starships to Mars in two years.



If those all land safely, then crewed missions are possible in four years. If we encounter challenges, then the crewed missions will be postponed another two years.



It is only possible to travel from… https://t.co/dzi03Hnyhg