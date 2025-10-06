Blutiger Supermond – und jetzt auch noch Wolf-Hund-Hybrid in Griechenland auf der Jagd!

Vollmond-Albtraum in Griechenland! Während sich die Welt auf den spektakulären Supermond freut, sorgt eine Entdeckung für Gänsehaut: Das erste Wolf-Hund-Mischwesen des Landes streift durch die Wälder – es ist gefährlicher als jeder normale Wolf! Experten warnen: „Diese Hybriden sind unberechenbar!“

45 % wilder Wolf, 55 % Haushund – klingt nach einem gruseligen Horrorfilm, ist aber bittere Realität! Die Naturschützer von Callisto haben den ersten genetisch bestätigten Wolf-Hund-Hybrid Griechenlands entdeckt – und der ist alles andere als harmlos! Während normale Wölfe Menschen meiden, könnten diese „Super-Wölfe“ durch ihre Hundegenetik aggressiver und dreister sein.

Und als ob das nicht genug wäre: Genau jetzt, zum Supermond, wenn Tiere besonders unruhig sind, treibt ein weiterer „Problemwolf“ sein Unwesen in Halkidiki – er hat bereits ein 5-jähriges Mädchen angegriffen! „Hybriden haben weniger Angst vor Menschen und könnten in Dörfer oder sogar Städte vordringen“, warnt Biologin Aimilia Ioakimeidou. „Besonders bei Vollmond sind sie aktiver – und damit noch gefährlicher!“

Gefahr! Wo die Bestien schon zugeschlagen haben – und wo sie als Nächstes auftauchen könnten

Wolf-Hund-Hybriden sind keine Seltenheit mehr. In den USA und Kanada gab es bereits schwere Vorfälle, bei denen Kinder verletzt wurden. In Italien und Spanien verwüsten Hybriden Nutztierherden und kommen immer näher an Wohngebiete. Jetzt droht Griechenland ein ähnliches Szenario!

„Diese Tiere sind stärker, schneller und weniger scheu als normale Wölfe“, erklärt ein Wildtierexperte. „Sie könnten jederzeit in Gärten, auf Campingplätze oder sogar in Parks vordringen – besonders in der Nähe von Thessaloniki und Athen, wo es bereits Wolfsrudel gibt.“ Und der Supermond am 7. Oktober könnte sie noch aggressiver machen!“

Unberechenbare Hybriden: Warum sie gefährlicher sind als Wölfe oder Hunde

Sie vereinen Wildinstinkte mit der Unberechenbarkeit von Haustieren – eine gefährliche Mischung. Während Wölfe Menschen meist meiden, zeigen Hybriden oft weniger Scheu und können aggressiv reagieren, etwa wenn sie provoziert oder in die Enge getrieben werden. Experten warnen: Hybriden eignen sich nicht als Haustiere, ihr Verhalten überfordert selbst erfahrene Halter.