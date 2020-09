Dieb klaut Auto mit zwei Kindern darin

Der Mann hat den Wagen auf einer Tankstelle gestohlen. Die Kinder wurden wenige Stunden später unversehrt im Wagen gefunden.

Die Polizei im US-Bundesstaat Maryland fahndet nach einem Mann, der bei einer Tankstelle ein Auto gestohlen hat, in dem sich zwei kleine Kinder befanden. Die Kinder, ein zwei Jahre alter Bub und ein sechs Monate altes Baby, wurden wenige Stunden nach dem Diebstahl unversehrt in dem Wagen gefunden, wie die Polizei des Bezirks Anne Aroundel erklärte. Sie seien wieder in der Obhut ihrer Mutter.



In der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) veröffentlichte die Polizei einen Fahndungsaufruf zu dem mutmaßlichen Täter. Der Mann war auf dem Foto allerdings nur von hinten zu sehen. Der Vorfall hatte sich am Freitagabend im Ort Pasadena in der Nähe von Baltimore ereignet. Örtliche Medien berichteten, die Mutter hatte ihren Wagen beim Tanken nur kurz verlassen, als der Mann das Auto stahl. Das Auto wurde demnach weniger als einen Kilometer von der Tankstelle entfernt wieder gefunden.