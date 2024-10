Diese Länder haben die Zeitumstellung abgeschafft

Während in der EU noch darüber gestritten wird, wurde hier die Sommerzeit schon abgeschafft.

In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren von 3.00 auf 2.00 Uhr und damit wieder auf Winterzeit zurückgestellt. Seit 2018 gibt es einen EU-Vorschlag, die halbjährliche Zeitumstellung abzuschaffen, doch einen entsprechenden Beschluss dürfte es so bald keinen geben. Die aktuelle ungarische EU-Ratspräsidentschaft und die EU-Kommission spielten sich gegenseitig den Ball zu.

Dabei wurde der entsprechende Kommissionsvorschlag aus dem Jahr 2018 bereits im Frühjahr 2019 vom EU-Parlament abgesegnet. Seitdem wird auf einen Beschluss des Rates, also der EU-Mitgliedstaaten, gewartet. Für eine Abschaffung müssten die Mitgliedstaaten mehrheitlich zustimmen.

Wo es keine Zeitumstellung mehr gibt

Während in der EU noch über ein Aus der Zeitumstellung gestritten wird, haben andere Länder diese schon längst abgeschafft. Wegen des Krieges entschied sich etwa die Ukraine im Juli dieses Jahres dazu, die Sommerzeit ab dem kommenden Jahr abzuschaffen. In diesen Ländern ist die Zeitumstellung ebenfalls schon Geschichte.

Ägypten

Argentinien

Belarus

Brasilien

China

Indien

Island

Japan

Namibia

Russland

Südafrika

Türkei

In der gesamten EU wurde bisher am letzten März-Sonntag an der Uhr gedreht - und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurück. Eingeführt wurde die Sommerzeit 1973 in Europa anlässlich der Ölkrise und mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden. Frankreich machte damals den Anfang.

Österreich beschloss die Einführung erst 1979 wegen verwaltungstechnischer Probleme und weil man eine verkehrstechnische Harmonisierung mit der Schweiz und Deutschland wünschte. Diese beiden Länder führten die Sommerzeit erst 1980 ein. Allerdings gab es in der Alpenrepublik bereits im Ersten Weltkrieg schon einmal die Sommerzeit. Im Jahr 1916 galt sie für die Monarchie von 1. Mai bis 30. September, wurde dann aber wieder eingestellt. Ein zweiter - auf Dauer erfolgloser - Versuch wurde in den Jahren 1940 bis 1948 unternommen.