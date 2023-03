Dreifach Mutter überfallen und betäubt: Folgen verheerend

Texas. Nhung Truong (44) wurde am 13. Februar gewalttätig überfallen. Seit dem Überfall ist sie nicht mehr in der Lage zu laufen und vermutlich den Rest ihres Lebens an einen Rollstuhl gefesselt. Das berichtete die US-Zeitung "New York Post".

Der Täter dürfte Truong beobachtet haben als sie in einer Bank eine große Summe Bargeld abgehoben hatte. Fast 40 Kilometer lang wurde sie in ein Einkaufszentrum verfolgt, als der Dieb schließlich zuschlug.

In einem Interview, erklärt ihre Tochter Linh Duong, es gehe ihnen nicht um den Geldverlust, sondern viel mehr um den Verlust des Beines ihrer Mutter.

Das Video einer Überwachungskamera zeigt nun, wie Truong von dem Mann attackiert wurde.

We need your help to identify the suspect wanted for a robbery by force (jugging) at a shopping center on 2/13 at 9800 Bellaire. @CrimeStopHOU pays up to $5k for info leading to the charging and/or arrest of any felony suspect.



Story->https://t.co/eJba6a65Qx @houstonpolice pic.twitter.com/LmUSrfFOdF