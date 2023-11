'El Gordo' - So kann man aus Österreich beim Mega-Jackpot mitspielen

Die spektakuläre Ziehung am 22. Dezember

Am 22. Dezember richtet sich der Blick in Österreich gen Süden, nach Spanien, wo die Ziehung der Weihnachtslotterie zu einem Ereignis avanciert, das landesweit Menschen in seinen Bann zieht. "El Gordo", der Name steht nicht nur für die weltweit größte Lotterie, er ist auch tief verwurzelt in der spanischen Kultur der Weihnachtszeit. Es ist die Spannung und die feierliche Stimmung, die für alle Teilnehmenden dieses Ereignis unvergesslich machen. In Spanien verfolgen Familien, Freundschaftskreise und sogar ganze Gemeinden gespannt die Auslosung, sei es in Kneipen, auf öffentlichen Plätzen oder im eigenen Zuhause.

Das besondere am Mega-Jackpot

Es ist ein beeindruckendes Schauspiel, das sich Jahr für Jahr wiederholt: Oftmals sind es ganze Ortschaften in Spanien, die zu den Gewinnern zählen. Dies liegt daran, dass bei "El Gordo" jede Losnummer 185-fach existiert und in zehn Anteile unterteilt verkauft wird. Durch den gemeinschaftlichen Kauf dieser Anteile können ganze Dörfer zu Gewinnern werden.

Ziehung als TV-Event

Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt, wenn die Ziehung der Gewinnzahlen live im Fernsehen übertragen wird, insbesondere bei der Verkündung des Hauptpreises, des namensgebenden "El Gordo". Dieser Moment kann während der mehrstündigen Übertragung jederzeit eintreten.

Die Lotterie schüttet alle Jahre wieder riesige Gewinnsummen aus und in diesem Jahr sind es insgesamt fulminante 2,6 Milliarden Euro. Auch hierzulande ist die TV-Übertragung der spektakulären Ziehung am 22. Dezember für viele bereits der Fixpunkt des alljährlichen Weihnachtszaubers. Mit diesem festlichen Ereignis übt die Lotterie eine magische Anziehungskraft auf Menschen aus aller Welt aus.

So können Sie mitspielen

Lottoland ermöglicht eine ortsunabhängige Teilnahme, auch von Österreich aus. „Wir sind stolz darauf, Österreicherinnen und Österreichern mit Lottoland die Teilnahme an der einzigartigen spanischen Weihnachtslotterie ‚El Gordo’ zu ermöglichen und das weltbekannte Spektakel damit nach Österreich zu bringen. Der Traum auf unerwarteten Reichtum zur Weihnachtszeit ist unvergleichlich. Wir können die bevorstehende Ziehung kaum erwarten“, so Laura Pearson, Vice President Corporate Affairs, Lottoland.

