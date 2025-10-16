Enthüllt: DAS macht Ex-Syrien-Diktator Assad in Moskau

Der gestürzte Diktator lebt abgeschieden in einem Hochhaus.

Im Dezember des letzten Jahres wurde der syrische Langzeitherrscher Baschar al-Assad gestürzt und floh ins russische Exil. Dort lebt der 60-Jährige abgeschieden von der Öffentlichkeit in einem Wolkenkratzer im neu erbauten Geschäftsviertel Moskva City in Moskau. Seine Familie besitzt dabei eine von rund 20 Luxuswohnungen.

Moskau gewährt Assad Schutz – politisch, diplomatisch und logistisch. Durch diesen Rückhalt bleibt Assad weitgehend unbehelligt. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über Assads Gesundheitszustand, Operationen und sogar Gift-Anschläge.

© Getty Images

Wie die ZEIT berichtet, verlässt Assad seine Wohnung im Moskauer Exil kaum und zockt täglich stundenlang Online-Videospiele.

Brisantes Treffen

Putin gewährt Assad Schutz, arbeitet gleichzeitig aber auch mit seinem Nachfolger zusammen. Der Kremlchef und Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa sind am Mittwoch in Moskau zu einem Treffen zusammengekommen. Syrien erlebe schwierige Zeiten, aber die vergangenen Parlamentswahlen stärkten die Zusammenarbeit zwischen allen politischen Kräften, sagte Putin bei dem Empfang al-Sharaas. Der Sieg der präsidentenfreundlichen Kräfte sei ein großer Erfolg, da er zur Konsolidierung der Gesellschaft beitrage.

© Getty

Putin sprach von freundschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Syrien in den vergangenen Jahrzehnten. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte angekündigt, dass es bei dem Treffen auch um Russlands Militärbasen in Syrien gehen werde. Russland war unter der Herrschaft von Ex-Machthaber Bashar al-Assad einer der engsten Verbündeten des Landes. Anfang Dezember führte al-Sharaa als Kopf der islamistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Sham eine Rebellenallianz an, die Assad stürzte. Dieser floh daraufhin nach Russland, wo ihm und seiner Familie Asyl gewährt wurde.

© Getty

Russland will Stützpunkte behalten

Kremlchef Putin, der Assad jahrelang militärisch im Kampf gegen die jetzigen Machthaber geholfen hatte, will seine Stützpunkte in Syrien behalten. Der Hafen in Tartus an der Mittelmeerküste ist Russlands einziger und daher strategisch wichtiger Zugang zum Mittelmeer. Zudem nutzte Moskau bisher den Luftwaffenstützpunkt Hmeimim südöstlich der Stadt Latakia für seine Kampfbomber und Hubschrauber. Für Russland ist Syrien nicht zuletzt Basis seiner militärischen Operationen in Afrika.Al-Sharaa sagte, Syrien respektiere alle mit Moskau geschlossenen Verträge. "Wir unterhalten enge Beziehungen zu Russland, und ein bedeutender Teil des syrischen Energiesektors stützt sich auf russisches Fachwissen", sagte der Interimspräsident.