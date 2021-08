Erneut heftige Explosion in Kabul

In Kabul ist es wieder zu einer Explosion gekommen – offenbar in der Nähe des Flughafens.

Kabul. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind die Geräusche von mindestens einer Explosion gehört worden. Mehrere Nutzer schrieben auf Twitter, sie hätten eine "starke" Explosion gehört. Zudem wurden Bilder und Videos geteilt, auf denen eine große, schwarze, aufsteigenden Rauchsäule zu sehen war. Zwei lokale Journalisten sprachen von einer Rakete, die in einem Privathaus in der Nähe des Flughafens eingeschlagen sein soll. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Afghan Health ministry source confirms there’s been another blast at Kabul airport… pictures circulating on social media. Unclear as of yet what the cause of the explosion was, or any casualty figures — Secunder Kermani (@SecKermani) August 29, 2021

An explosion was a result of rocket hitting a residential house in the Gulai area of ​​Khajeh Baghra, close to #KabulAirport.

There are no reports of casualties in this incident yet.#Afghanishtan #KabulAirportBlast #Kabul pic.twitter.com/MGbK6fxEkV — Taj Wali Khan (@WaliKhan_TK) August 29, 2021

Erst am Donnerstag waren bei einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen Kabul mindestens 13 US-Soldaten - und -soldatinnen sowie zwei Briten ums Leben gekommen. Die Angaben über die afghanischen Todesopfer schwanken, Sender wie CNN sprachen von bis zu 200 Toten.

US-Präsdent Joe Biden hatte am Sonntag vor möglichen weiteren Anschlagen gewarnt. Die US-Armee, die gerade vom Flughafen Truppen ausfliegt und in Sicherheit bringt, hatte aber auch angekündigt, dass es wohl weitere Sprengungen von Ausrüstung geben werde.