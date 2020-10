Bisher galt die Reisewarnung nur für Tirol und Wien. Jetzt wurden auch fünf weitere Bundesländer auf die rote Liste gesetzt.

Belgien macht ernst. Als erstes EU-Land wurde nun fast ganz Österreich als Corona-Risikogebiet eingestuft. Bisher galt eine Reisewarnung nur für Wien und Tirol. Jetzt wurde aufgrund der landesweiten Explosion an Neuinfektionen die Liste kräftig adaptiert. Seit Mittwochnachmittag gilt auch eine Reisewarnung für Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und das Burgenland. Nur die Steiermark und Kärnten stehen noch nicht auf der Roten Liste der Belgier.

Corona-Ampel: EU stellt Österreich auf Rot

Die EU-Europaminister haben am Dienstag eine Empfehlung für eine europaweite Corona-Ampel beschlossen. Wie der EU-Ministerrat mitteilte, sollen damit Reiseeinschränkungen koordiniert werden. "Es ist unsere gemeinsame Pflicht, Koordination zu allen Maßnahmen sicherzustellen, welche die Bewegungsfreiheit einschränken, und unseren Bürgern alle Informationen zu geben, die sie brauchen, um über ihre Reisen zu entscheiden", sagte der deutsche Europa-Staatsminister Michael Roth.

Brisant: Österreich wurde bei der Corona-Ampel der Europäischen Gesundheitsagentur ECDC jetzt auf Rot gestellt. Rotes Licht gibt es für jene Länder, die mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen haben bzw. die die Rate der positiven Tests bei vier Prozent oder höher liegt. Beides ist in Österreich derzeit der Fall. Laut ECDC liegt Österreich momentan bei einem Wert von 143,4. Zum Vergleich: Deutschland, das auf "Orange" steht, liegt nur bei 50,6. Die Regierung in Wien reagierte darauf freilich nicht erfreut. Man befürchtet nun weitere Reisewarnungen.